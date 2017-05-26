В Хакасии «террористы» захватили поезд на станции Аскиз

В Аскизском районе прошли семидневные антитеррористические учения. Согласно легенде, «террористы» захватили железнодорожный подвижной состав, находящийся на станции Аскиз Красноярской железной дороги по Абаканскому региону.

В учении приняли участие представители УФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, УФСИН, администрации Красноярской железной дороги по Абаканскому региону и сотрудники медицинских учреждений. Совместными усилиями железнодорожная станция была заблокирована, представители силовых структур во время штурма захватили подвижной состав и освободили заложников, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по РХ. Самодельные взрывные устройства удалось найти и обезвредить с помощью робототехники. В рамках учений отработано использование пожарного поезда для ликвидации возможных негативных последствий теракта и беспилотной авиации для контроля за действиями преступников на всём протяжении совершении ими противоправных действий. По оценке руководства оперативного штаба в РХ, цели учений достигнуты.

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