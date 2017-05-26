В Хакасии завершилась акция «Неделя без турникетов»

26.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В республике более 40 организаций и предприятий организовали экскурсии для 3000 старшеклассников и их родителей.

Школьники посетили предприятия и организации лесопромышленного, горнопромышленного, агропромышленного комплексов, дорожного строительства и предприятий энергетической отрасли. Например, во время экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС учащиеся Алтайского района посетили музей гидроэнергетики, машинный зал, увидели работу гидроагрегатов, узнали об истории строительства и эксплуатации станции, о перспективных планах развития гидроэнергетики России, познакомились со спецификой профессий энергетической отрасли и образовательными организациями, занимающимися подготовкой кадров. Сорские школьники побывали на Ферромолибденовом заводе и Сорском горно-обогатительном комбинате. С работой дорожно-строительного управления познакомились таштыпские ребята, сообщается на портале правительства РХ. 

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