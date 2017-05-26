Верховный Совет Хакасии отпраздновал 25-летний юбилей

В Абакане чествовали депутатов Верховного Совета Хакасии. Торжественное собрание, посвященное 25-летнему юбилею республиканского парламента, состоялось в Драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова.

Председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев поздравил депутатский корпус со знаменательной датой и поблагодарил за работу: «За 25 лет депутатами Верховного Совета Хакасии становилось 309 человек и все они успешно справлялись со своими обязанностями. Каждый созыв внес свой вклад в развитие парламентаризма в республике, все созывы были разные по составу и по тем целям, которые перед ними ставились, но их всех объединяло одно – желание добиться процветания Хакасии, обеспечить достойную жизнь для всех жителей республики. Огромное вам спасибо, коллеги, за самоотдачу, ответственное отношение к настоящему и будущему Хакасии. Ваши трудовые успехи и профессиональные победы напрямую влияют на успешное развитие республики и будут служить жителям Хакасии еще многие годы».

Руководитель республиканского парламента отметил достижения, которые удалось достичь за четверть века.

«Лейтмотивом деятельности депутатского корпуса стало формирование законодательной базы, позволяющей республике уверенно развиваться и идти вперёд. Мы приняли важные для республики законы в самых разных областях – в экономике, социальной политике, культуре, государственном строительстве. Число одобренных Верховным Советом законов превысило 2хтысячный рубеж, – подчеркнул Владимир Штыгашев. – Все законы актуальные, оперативно синхронизируются в соответствии с федеральным законодательством. При этом, мы остаемся верны главному принципу – главенству федерального закона над республиканским».

Юбиляра также поздравили Глава Хакасии Виктор Зимин, руководители Федерального Собрания, сенатор от Хакасии в Совете Федерации Евгений Серебренников, Главный федеральный инспектор по РХ - аппарата полномочного Представителя Президента России в СФО Виктор Чернышев, а также делегации парламентов Республик Тыва, Крым, Иркутской области и Красноярского края.

«Это не просто юбилей. Создание Верховного Совета – важнейшее событие в истории нашей родной республики. Потому что формирование и деятельность высшего представительного и законодательного органа государственной власти республики неразрывно связано со становлением Хакасии как самостоятельного субъекта Российской Федерации. Прошло 25 лет. Казалось бы не такой большой временной период. Но тот огромный объём работы, который выполнили депутаты действующего и предыдущих созывов, по-настоящему впечатляет. И своим трудом, своими инициативами и кропотливой законотворческой работой вы заложили основу развития Хакасии в новых общественно-политических и экономических условиях, – отметил роль Верховного Совета в истории Хакасии Глава Хакасии Виктор Зимин. – Хочу выразить особую признательность всему многочисленному депутатскому составу независимо от партийной принадлежности и политических взглядов. Отдельные слова благодарности настоящему командиру, наставнику и истинному патриоту Хакасии – Владимиру Николаевичу Штыгашеву».

Работу лучших из лучших отметили государственными наградами, памятными знаками и благодарственными письмами.

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