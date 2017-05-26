За семь лет в сельской местности Хакасии построено 18 учреждений культуры

Светлана Окольникова побывала в Рязани на координационном совете по культуре при министерстве культуры России и рассказала о положительной динамике доступности учреждений культуры в сёлах Хакасии.

С 2009 года в Хакасии построено 18 новых зданий для сельских учреждений культуры различных типов, общая стоимость строительства которых составила свыше 163,5 млн. рублей. Помимо создания новых зданий, отремонтированы 178 сельских учреждений культуры.

Продолжиться строительство центра шорской культуры в деревне Тлачек Таштыпского района. Софинонсирование строительства осушествляется за счет средств республиканского и муниципального бюджетов. Также в 2017 году будут отремонтированы РДК в посёлке Копьево Орджоникидзевского района и культурный центр «Тигир Хуры» Таштыпского района.

Продолжается активная поддержка сельской культуры в рамках республиканской программы «Развитие и поддержка малых и отдаленных сёл Хакасии». За весь период реализации программы (2013-2016 годы) построено 7 новых социокультурных центров на сумму больше 15 млн. рублей. В 2016 году открыты два новых учреждения культуры - социокультурные центры в аале Харой Таштыпского района и в деревне Большие Арбаты Таштыпского района.

Впервые в 2017 году проводятся ремонты и укрепление материально-технической базы сельских домов культуры в рамках федерального проекта «Местный дом культуры», который предполагает материальную поддержку творческой деятельности домов культуры и клубов, расположенных в городах численностью до 50 тысяч жителей, а также в сельской местности.

На ремонт четырёх домов культуры Хакасии (Ширинский РДК, Верхнесирский СДК Таштыпского района, Кировский СДК и Очурский СДК Алтайского района) и на укрепление материально-технической базы 23 учреждений республика получила из федерального бюджета 9 миллионов 625 тысяч рублей. Еще один миллион добавит республиканский бюджет, не менее 5% от сметы на свои дома культуры должны добавить и муниципалитеты.

В 2016 году за счет привлечения государственных (частных) организаций в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия в деревнях Кожухово и Кагаево построены два социокультурных центра стоимостью более 12 млн. руб.

Во время пожаров здание ширинской межпоселенческой библиотеки пострадало, сгорел практически весь книжный фонд, оборудование, мебель, оргтехника. Но менее чем за год была возведена просторная библиотека, оснащенная современным оборудованием, компьютерами, несколькими читальными залами для взрослых и детей и даже игровой комнатой.

В Черногорском центре культуры и досуга открылся новый кинозал на 125 мест. Это стало возможным благодаря гранту в размере 5 млн. рублей Федерального фонда поддержки отечественной кинематографии и спонсорской поддержке.

Большими событиями для всей республики в 2017 году станут открытие Республиканского музейно-культурного центра, начало строительство специализированного здания для Национального архива Хакасии и начало реконструкции Русского республиканского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







