Житель Хакасии неудачно разобрался с незваным гостем

26.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мужчина два раза ударил приятеля ножом. Потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Вечером 25 мая три приятеля распивали спиртное в доме в селе Бондарево. Один из мужчин решил покинуть застолье и отправился к себе. Но товарищи решили навестить собутыльника и пришли к его дому. Незваные гости стали стучать в окно, при этом вели себя агрессивно.

Хозяин взял нож и вышел на улицу, чтобы разобраться с приятелями. Один из них ударил мужчину с холодным оружием в руке. 33-летний сельчанин разозлился и два раза ударил товарища ножом в живот. Потерпевший упал на землю, злоумышленник попросил соседку вызвать скорую помощь и полицию.

От полученных телесных повреждений 34-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

 

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