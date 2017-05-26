Жительница Хакасии нанесла пьяному возлюбленному смертельный удар

Во время бытовой ссоры женщина схватила нож и ударила им сожителя в грудь. Мужчина скончался на месте.

В Хакасии завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы деревни Нижний Матур Таштыпского района. Женщина обвиняется в убийстве. По данным следствия, 9 марта сожители повздорили во время распития спиртного. Бытовая ссора закончилась тем, что супруга схватила нож и вонзила его в грудь своего гражданского мужа.

44-летний мужчина скончался на месте происшествия, ведь нож угодил прямо в сердце. Обвиняемая находится под стражей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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