10 лучших работ Альфреда Хичкока

Альфред Хичкок — культовый британский режиссёр, который внёс огромный вклад в развитие кинематографа, в частности, жанров саспенс и триллер. Он был одним из наиболее успешных и узнаваемых режиссёров на протяжении всей жизни. Его фильмы и сейчас пользуются большой популярностью. В списке ниже представлены 10 фильмов режиссёра от просто хороших до по-настоящему великих.

10. Птицы, 1963

Надменная светская дама, не скупящаяся на остроты, Мелани Дэниэлс в одном из зоомагазинов Сан-Франциско встречает Митча Бреннера. Митч хочет купить пару попугаев-неразлучников ко дню рожденья младшей сестры. Он узнаёт Мелани, но делает вид, что принял её за работницу магазина. Но Мелани не остаётся в долгу, она покупает птиц и приезжает в тихий городок Бодега-Бэй, где Митч проводит выходные с матерью и сестрой. Вскоре после приезда на девушку нападает чайка, но это лишь начало ужасного нашествия обезумевших птиц.

9. В случае убийства набирайте «М», 1954

Тони Вэндис, в прошлом звезда большого тенниса, решается на убийство своей жены из-за страха, потерять деньги, когда она уйдёт к своему новому возлюбленному. Тони при помощи шантажа заставляет своего приятеля по колледжу задушить женщину, но вскоре понимает, что события развиваются не в его пользу.

8. Тень сомнения, 1943

«Убийца весёлых вдов» — прозвище Чарли Оукли. Он обольщает старых вдов, а затем душит. Чтобы спрятаться от полиции, Чарли едет в гости к своей сестре Эмме, которая живёт с мужем, Джозефом Ньютоном, и дочерью, Чарли. Однако детектив идёт по следу убийцы и даже приходит в дом Ньютонов, но прежде, чем узнать правду, один из подозреваемых умирает в результате несчастного случая, и полиция закрывает дело. Теперь Чарльз в безопасности, но малышка Чарли начинает догадываться.

7. Дурная слава, 1946

Алисия Хуберман — легкомысленная девушка, любит мужчин и напитки. Её отец был немецким шпионом в США и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. Агент ФБР Дэвлин предлагает девушке шпионить за группой нацистских приятелей отца в Рио-де-Жанейро — так она смогла бы вернуть себе доброе имя. Алисия влюбляется в агента, но ему, кажется, не очень нравится её образ жизни.



6. Незнакомцы в поезде, 1951

Гай Хэйнс, звезда тенниса, в поезде Вашингтон — Нью-Йорк встречает незнакомца, который предлагает обменяться убийствами. Бруно Энтони (так зовут загадочного мужчину) убьёт супругу Хэйнса, если тот убьёт отца Энтони, которого он так ненавидит. Гай не воспринимает слова Бруно всерьёз до тех пор, пока не узнаёт, что его жена найдена убитой в парке развлечений. Гай становится главным подозреваемым. Под угрозой его спортивная карьера, роман с дочерью сенатора, Энн Мортон, надежды заняться политикой в будущем.



5. Ребекка, 1940

Американский аристократ Максимиллиан Де Винтер — состоятельный человек, примерно год назад потерял свою жену, Ребекку Де Винтер. Он приезжает в Монте-Карло, где встречает миссис Ван Хоппер и её юную компаньонку. Постепенно Максимиллиан так заинтересовывается молодой девушкой, что женится на ней.

Максимиллиан и новая миссис Де Винтер возвращаются в Мендерли, владение семьи Де Винтером в Корнуолле, но со времени их прибытия новую миссис Де Винтер подавляют и преследуют напоминания о Ребекке, которые она находит абсолютно во всём, что связано с Мендерли. К тому же, прислуга Ребекки миссис Дэнверс отчаянно отвергает новую жену Максимиллиана, словно присутствие девушки угрожает памяти Ребекки.



4. Головокружение, 1958

В центре сюжета Джон «Скотти» Фергюсон — детектив полиции Сан-Франциско в отставке, страдающий от акрофобии и Маделин — девушка, которая приводит его к таким местам, которых он как раз боится.

Богатый судостроитель, приятель Скотти по колледжу, просит детектива проследить за его красивой женой, Маделин. Он боится, что она сошла с ума и хочет покончить с собой из-за того, что якобы одержима мёртвым предком. Скотти скептически относится к этому делу, но всё-таки, решает помочь другу.



3. На север через северо-запад, 1959

Рекламный агент средних лет Роджер О. Торнхилл с Мэдисон Авеню ошибочно принят шпионами за правительственного агента. В сопровождении красивой блондинки, он преодолевает несчастья, в которые был вовлечён поневоле.

2. Психо, 1960

Мэрион Крэйн, девушка из Аризоны, сыта по горло тем, что ей приходится во время обедов тайно убегать на свидания со своим возлюбленным, Сэмом Лумисом, который не может жениться на ней из-за того, что почти всё его деньги уходят на алименты. Однажды в пятницу начальник Мэрион просит её отвезти в банк 40,000 долларов наличными. В отчаянии, девушка покидает город с деньгами, надеясь начать новую жизнь с Сэмом в Калифорнии.

Когда наступает ночь, идёт проливной дождь, и Мэрион приходится съехать с шоссе. Изнурённая долгой поездкой и осознанием того, что она совершила преступление, девушка решает провести ночь в пустынном мотеле. Мотелем управляет Норман Бейтс, странный молодой человек, страдающий от гнёта своей матери. После лёгкого ужина, приготовленного Бейтсом, Мэрион возвращается в комнату принять душ и вдруг…

1. Окно во двор, 1954

Профессиональный фотограф Эл Би «Джефф» Джеффрис сломал ногу, пытаясь получить хорошие снимки во время автогонок. Ограниченный пространством своей нью-йоркской квартиры, главный герой проводит всё время, наблюдая за соседями через окно, выходящее во двор. Он начинает подозревать, что его сосед напротив, возможно, убил свою жену. Вместе со своей подругой моделью Лизой Фримонт и сиделкой Стеллой, Джефф начинает расследование.



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