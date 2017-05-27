Аэропорт Абакан победил в престижном конкурсе

Высшую награду ОАО «Аэропорт Абакан» получил в Москве в номинации «Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ за 2016 год» с объемом пассажирских перевозок до 0,5 миллиона пассажиров в год.

Генеральному директору воздушной гавани столицы Хакасии Александру Попову вручён кубок и почётная грамота от президента Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации.

- Победа в конкурсе — заслуга всех сотрудников аэропорта. Высокая оценка нашей работы говорит об эффективности и постоянном развитии предприятия. Наша победа повышает престиж аэропорта среди ме­ждународного авиационного сообщества, - отметил генеральный директор международного воздушной гавани Абакана Александр Попов.

На конкурс Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации специалисты предприятия подготовили презентацию, включающую краткую историю, характеристику предприятия и анализ основных показателей за 2016 год в сравнении с 2015-м, сообщили в пресс-службе минтранса РХ.

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