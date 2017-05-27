Уже завтра состоится долгожданная VII Русская Музыкальная Премия Телеканала RU.TV.

В этот день аккаунт журнала Cosmopolitan в Instagram — @Cosmopolitan_Russia будет вести популярная модель и красавица Алена Шишкова. На протяжении всего дня тебя ждет много интересного прямо с места событий: ковровая дорожка, артисты, выступления,оставайся с нами и обязательно следи за публикациями!

Премия будет, как всегда, жаркой, ведь в этом году заявлено целых 14 номинаций,а ведущими церемонии станут: Loboda, Елена Север, Александр Ревва и Филипп Киркоров!

Если вы любите по‑настоящему мощное зрелище, то все полноценно и без купюр сможете увидеть уже завтра в 17−00, включив прямую трансляцию на RU. TV или on-line на сайте,соцсетях и в мобильном приложении телеканала.