Алые паруса — 2017: праздник для выпускников в Санкт-Петербурге назначен на 23 июня

Праздник “Алые паруса — 2017” в Санкт-Петербурге в этом году пройдет 23 июня. Такая информация появилась на сайте Комитета по печати и взаимодействию со СМИ правительства Северной столицы. Посетить красочное мероприятие смогут не только питерские выпускники школ, но и молодые люди из других регионов страны.

По сообщению ИА “Регнум”, праздник выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге пройдет в этом году 23 июня. Эта дата была назначена постановлением правительства города и доведена до сведения всех школ правительственным комитетом по печати и взаимодействию со СМИ.

Напомним, что в прошлом году праздник выпускников под названием “Алые паруса” был проведен в центре города на Неве двенадцатый раз подряд. Это красивое и грандиозное мероприятие собирает тех старшеклассников, кто прощается со школой навсегда. Участниками веселья становятся не только питерские выпускники, но и парни и девушки из других регионов страны. В прошлом году на “Алых парусах” присутствовало более одного миллиона человек, среди которых, помимо выпускников, были туристы и обычные горожане.

По сложившейся уже традиции, символом праздника является парусное судно с красивыми алыми парусами, совершающее круиз по Неве. В этом году алыми парусами для выпускников украсят учебный корабль “Юный балтиец”.

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