DJI SPARK: КОМПАКТНЫЙ ДРОН НА ЖЕСТОВОМ УПРАВЛЕНИИ

Складной дрон DJI Mavic Pro, вышедший в прошлом году, удобно брать с собой в путешествия, однако компания решила пойти дальше и показала ещё более компактный и лёгкий вариант. Встречайте DJI Spark.

Этот мини-дрон весит всего 300 граммов, а его размеры составляют 143 × 143 × 55 мм.

Впрочем, новинка примечательна не только габаритами, но и возможностями. Впервые дроном можно управлять с помощью одних лишь жестов. DJI Spark взлетает с ладони, а дальше его можно “попросить” сделать фотографию и “позвать” обратно – и всё это жестами.

Дрон оснащён 12 Мп камерой с 1/2.3-дюймовой матрицей и объективом с углом обзора 81,9 градуса и апертурой f/2.6. Максимальное разрешение изображения – 3968×2976 пикселей. Видеосъёмка ведётся в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду и с битрейтом 24 Мбит/с. Кроме того, DJI Spark может записать минутный ролик и сократить его до 10 секунд, чтобы выложить, скажем, в соцсети. Подвес камеры обеспечивает двухосевую механическую стабилизацию.

В безветрие DJI Spark способен развивать скорость до 50 км/ч. Его батареи ёмкостью 1480 мАч хватает на 16 минут полёта с постоянной скоростью 20 км/ч при условии отсутствия ветра. Максимальное время зависания – 15 минут.

Мини-дрон DJI Spark будет доступен в белом, жёлтом, красном, зелёном и голубом цветах. Его стоимость в базовой комплектации составит $499. За эту цену вы получите собственно дрон, батарею, USB-зарядку, а также три пары пропеллеров. В комплекте за $699 к базовому набору добавятся дополнительная батарея, дополнительная пара пропеллеров, пульт управления, защита для пропеллеров, зарядный хаб, сумка на ремне и все необходимые кабели.

Предзаказ на DJI Spark уже открыт, а к первым пользователям мини-дроны отправятся 15 июня.

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