Фоторепортаж: как всё прошло на авиашоу в Тамбове

По разрешению главкома ВВС, в Тамбове прошел настоящий воздушный парад. Такой парад разрешен лишь в восьми городах России, рассказали организаторы.

В небе над Тамбовом на авиашоу - 2017 пронеслась тройка мощных ТУ-22 М3, два "русских медведя" Ту-95, танкер-заправщик Ил-78, за ним два ТУ-160 - самых мощных ракетоносцев мире. Большую авиацию сменила малая - АН-26, АН-12, ТУ-134 и легкомоторные спортивные самолеты.

Затем наступил черед "Соколов России" Липецкого авиацентра. На новейших самолетах СУ-30 СМ четверка летчиков в течение получаса демонстрировала фигуры высшего пилотажа. По числу самолетов авиационный праздник этого года обошел все предыдущие - было в два раза больше самолетов. Завершил праздник парад парашютистов.

Зрителей приветствовали руководители области и города. В Тамбов приехали почетные гости: командующий дальней авиацией, герой РФ, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

фото: Анна Мартынова

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