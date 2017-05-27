Илья Глинников сменит фамилию на Месхи

Актер Илья Глинников высказал намерение подчеркнуть свои грузинские корни и взять фамилию Месхи.

ерой шоу «Холостяк» актер Илья Глинников объявил, что намерен поменять фамилию. В скором времени он станет Ильей Месхи. На эту идею его натолкнуло то, что в очередном выпуске Илья примет претенденток на свое сердце в Грузии – на своей исторической родине. Посещение этой страны навеяло звезде «Интернов» отказаться от фамилии, под которой он стал известен. "Мой отец — грузин, и так сложились обстоятельства, что никто не должен был знать, что я — это я, по определенным причинам. После того, как моего отца не стало, в нашем роду больше не осталось мужчин. Поэтому моя фамилия после этого проекта поменяется. Илья Глинников на этом закончился, появился Илья Месхи — сын своего отца", — пояснил Илья. Однако такой шаг весьма рискованный, ведь для актера важна узнаваемость. Кроме того, в российском кино уже есть известный актер с фамилией Месхи – это Гела Месхи, муж Екатерины Климовой. И внешне они с Ильей чем-то даже похожи.

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