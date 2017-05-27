Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз поссорились

27.05.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз поссорились

Отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз, второй жены принца Чарльза, всегда были натянутыми. Год назад американский журналист Кристофер Андерсен в своей новой книге «Игра короны» рассказал, что Камилла стала причиной временного разрыва Кейт с принцем Уильямом, который случился еще до их свадьбы. Теперь конфликт двух герцогинь получил новый виток развития: журнал Globe сообщил, что Кейт и Камилла снова поссорились.

Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз

Размолвка между женой принца Уильяма и супругой принца Чарльза случилась из-за нелестных комментариев Камиллы в адрес принцессы Дианы. Герцогиня Кэтрин, которая активно продвигает идеи важности разговоров о психическом здоровье и которая недавно сама призналась, что пережила постродовую депрессию, узнала, что Паркер-Боулз в прошлом не раз говорила об излишней на ее взгляд эмоциональности леди Ди. Как уточняет издание, Кейт Миддлтон очень трепетно относится к наследию матери своего мужа и пресекает любые негативные высказывания о ней.

Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз

Напомним, что Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз встречались еще до его женитьбы на принцессе Диане. Свадьбы Чарльза и Камиллы состоялась в 2005 году, через восемь лет после гибели Дианы в автомобильной аварии в Париже.

Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз

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