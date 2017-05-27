Когда Алые Паруса 2017 в Питере: программа праздника

Когда Алые Паруса в Питере 2017: программа праздника.

Совсем скоро состоится самое веселое и громкое мероприятие в Питере. День, когда выпускники всех Питерских школ могут собраться все вместе и отметить окончание школы ежегодно выпадает приблизительно на конец июня. Дата проведения праздника в 2017 году уже определена.

Алые Паруса принято отмечать еще с послевоенного времени. Тогда еще выпускники приехали, чтобы вместе отпраздновать выпускной и после это уже стало традицией. В наши дни выпускники всех питерских школ приезжают на мероприятие. Отметим сразу, что характеристика у мероприятия немного спорная. Некоторые считают, что отмечать выпускной до утра таким образом неправильно, а вот некоторые напротив рады такому событию.

Алые паруса 2017: когда, что это за праздник

В этом году праздник пройдет 23 июня. В этот день белые ночи в Питере принесут массу сюрпризов и веселья. Выпускников ждет концертная программа и фестиваль, кроме того, пройдут конкурсы и многие веселые программы для молодежи. А окончится праздник громким салютом, ну и конечно по Ниве пройдет корабль с Алыми Парусами.

Алые Паруса 2017 дата

В 1968 году первый раз отпраздновали такое событие и с тех пор это стало традицией. Так что и в этом году выпускников порадует интересная программа, а сам праздник оставит массу эмоций и приятных впечатлений.

Сама история фестиваля «Алые Паруса» родилась еще в военное время. Именно тогда несколько выпускников из разных школ Санкт-Петербурга приехали, чтобы вместе отметить окончание школы, а вот уже после, к ним присоединились и другие. С тех самых пор, ежегодно проходит фестиваль, на котором выпускники отмечают окончание учебного года. Само празднование принято проводить приблизительно 22 июня. В этот день самая короткая ночь. В 2017 году фестиваль состоится 22 июня.

Алые Паруса в Санкт-Петербурге совсем не напоминают романтическую ночь из известной сказки. В этот день будет масса впечатлений и эмоций. В Санкт-Петербурге будут проходить всевозможные концерты, фестивали и развлекательные программы. В конце празднования по Ниве пройдет корабль с Алыми Парусами. Праздник юности и будущих успехов порадует разными конкурсами и окончится грандиозным салютом.

Интересно так же и то, что первый раз праздник провели в 1968 году, а после был перерыв с 1979 по 2005. И вот теперь, с наступлением белых ночей в Питере проходить это невероятно громкое мероприятие.

Алые Паруса официальный сайт: символ петербургских выпускников

Символом праздника петербургских выпускников «Алые паруса» в очередной раз станет шведский корабль «TreKronor»

За годы существования праздника,главную роль бригантины с алыми парусами из повести Александра Грина исполняли самые разные корабли. В 1970-м году это была шхуна «Ленинград». В 2005-м – историческое судно, копия корабля времен Петра I «Штандарт». Потом – самый быстрый парусный корабль на планете, трехмачтовый «Мир», чуть позже – шхуна «Балтиец». Шведский парусник «Tre Kronor of Stockholm» исполнит эту почетную миссию уже шестой раз подряд.

«Tre Kronor of Stockholm» - точная копия брига «Gladan» 1857 года. «Gladan» был учебным кораблем, но кроме того дважды участвовал в экспедициях известного полярного исследователя Адольфа Эрика Норденшельда (к Шпицбергену и Гренландии). Это судно стало идеальной моделью для создания парусника по старинной технологии, поскольку в военных архивах нашлись подробнейшие его чертежи.

Строительство «Tre Kronor of Stockholm» было начато в 1997 году на верфи Шеппсхольмен (Skeppsholmen). 27 августа 2005 года состоялся торжественный спуск судна на воду и крещение. Причем, крестной матерью стала кронпринцесса Виктория, Ее Королевское Высочество. В 2008-м, спустя десять лет, корабль был построен. Основными материалами послужили дуб, сосна (если точнее, сердцевина сосновых бревен) и сибирская лиственница. Разные части корабля сделаны из разных видов древесины. Корпус, например, состоит из 544 куб. метров дуба, а это примерно тысяча взрослых деревьев. Палуба сделана из сибирской лиственницы.

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