Поклонение мощам Николая Чудотворца в Москве 2017 одобрило 72% жителей России

ВЦИОМ провел опрос, который показал, что 72% жителей России хотели бы поклониться мощам Николая Чудотворца, привезенным в Россию из Италии.

Согласно результатам телефонного опроса, который был проведен ВЦИОМ 23-24 мая среди 1200 респондентов, о том, что мощи Николая Чудотворца привезены в Россию, знают 81% россиян. 18% во время опроса впервые услышали об этом.

Опрос показал, что хотели бы поклониться мощам прежде всего женщины (81%), люди старше 60 лет (82%) и православные (87%).

«Мы можем говорить о событии огромного значения для православных, всего российского общества. Интерес и уважительное отношение свидетельствуют не только о степени воцерквленности россиян, но и стремлении к объединению вокруг ценностей, лежащих в основе христианского учения», - отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, добавив, что это событие может стать одним из главных для тысяч россиян в 2017 году.

83% респондентов заявили, что положительно относятся к тому, что мощи святых были привезены в страну из-за рубежа. Теперь мощам смогут поклониться и те, кто по тем или иным причинам не может выехать за границу (69%).Отрицательно к принесению мощей из-за границы относится каждый десятый (11%). 34% опрошенных заявили, что «не надо беспокоить святыни и перевозить их».

Напомним, в феврале 2016 года по итогам встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском была достигнута договоренность о перенесении мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию. Пределы города Бари мощи Николая Чудотворца покинули впервые за 930 лет.

В Москве верующие смогут поклоняться мощам с 21 мая до 12 июля. После этого их перевезут в Санкт-Петербург. Там паломники смогут поклоняться мощам до 28 июля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин также приложился к мощам святителя Николая Чудотворца.

В Москве была зафиксирована очередь к мощам Николая Чудотворца на полтора километра.

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