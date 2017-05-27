Пропала Яна Перчаткина: последние новости. Полиция обещает вознаграждение

Пропала Яна Перчаткина: последние новости никакого утешения пока не приносят. Пропавшую ещё вечером 3 мая 9-летнюю девочку из Белорецка, что в Башкортостане, до сих продолжают искать, отмечает wordyou.ru.

Пропала Яна Перчаткина: последние новости на сегодня 27.05.2017 года

За прошедшие дни после пропажи девочки родители испробовали все возможные варианты её поиска. Сегодня работы по обнаружению Яны осуществляют, кроме полицейских, волонтёры и сотрудники различных других ведомств. Кроме того, родители решили обратиться за помощью и к экстрасенсам, но всё, что они ранее говорили, на сегодняшний день не подтверждается. Лена Петровна – бабушка Яны, решила обратиться ещё к известным ясновидящим Мэрилин Керро и Александру Шепсу. Керро обнадёжила, заявив, что девочка жива и больше ничего сообщить не могла. А вот Шепс не отозвался на просьбу родственницы.

Кроме этого, полиция уже пообещала тому, кто сможет сообщить любые сведения, которые помогут найти девочку, выдать денежное вознаграждение в сумме 300 тыс. рублей, сообщает w.

Однако ни эти меры, ни задействование кинологов с молодыми собаками, имеющими сильный нюх, пока никаких результатов не принесли.

Неожиданным стало обнаружение 25 мая мобильного телефона Яны Перчаткиной, который считался ранее утерянным Яной. Однако, как оказалось его похитила девочка с параллельного класса: «Мы так надеялись, что находка хоть как-то поможет следствию в поисках Яны. Телефон украла девочка из параллельного класса, она из неблагополучной семьи, имеет психические отклонения. Сейчас это уже не важно, поскольку делу никак не поможет», — рассказала бабушка Яны Лена Петровна.

А тем временем поиски пропавшей девочки продолжаются. Запал журналистов, которые первые десять дней непрерывно вели онлайн трансляцию несколько уменьшился, но остальные участники по прежнему не теряют надежды и упорно продолжают поиски.

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