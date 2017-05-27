Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии, Турция — четыре

27.05.2017 Автор: Рубрика: Новости мира Отзывов нет »

Обстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото

Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии, Турция - четыре

Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Латакия – два, Дамаск – три, Хама – одно, Деръа – одно и Алеппо – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения, из них в провинциях: Алеппо – два и Деръа – два", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию в городе Латакия, куда была доставлена одна тонна продовольственных наборов. Отмечается, что всего гумпомощь получили 200 человек.

Согласно бюллетеню, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Таким образом количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 1508.

Сообщатся также, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, по-прежнему составляет 219.

Террористическая организация, запрещена в России

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