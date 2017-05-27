Собянин отметил огромное значение бизнеса для экономики столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства в ходе пленарной сессии форума «Бизнес-весна 2017», который проходит в Центре международной торговли.

«Работа мэра сродни предпринимательству, которое, рискуя, ставит себе цели, задачи, добивается, и результат очевиден для всех. Невозможно создать результат, который никто не видит. Вы создаете результат, которым пользуются все — все российское сообщество. У меня было бы предложение — все-таки праздник предпринимательства назвать праздником российского предпринимателя, а „предпринимателя“ писать с большой буквы. Я думаю, это было бы правильно. Поздравляю вас с праздником», — сказал Собянин, отметив колоссальное значение бизнеса для экономики столицы.

«Наш предприниматель, наше бизнес-сообщество выросло, стало крепким, конкурентоспособным. Несмотря на различные санкции, ограничения, отсутствие иностранных инвестиций, ничего катастрофического не произошло. Более того, целые сегменты нашей промышленности, отраслей начали развиваться еще более активно, еще более интенсивно, еще более конкурентно», — подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, власти Москвы уделяют большое внимание поддержке и развитию предпринимательства. Собянин сообщил, что в последнее время в Москве не наблюдается падение объема инвестиций в основной капитал, несмотря на прошедшие кризисные годы.

«Ни за один прошедший год — ни в 2013 г., ни в 2014 г., ни в 2015 г., ни в 2016 г. И в этом году мы видим, пусть небольшой, но рост инвестиций. А в целом за последние годы мы их нарастили более чем вполовину. Мы видим, как активно регистрируется малый и средний бизнес. По количеству зарегистрированных такого рода предприятий на душу населения в Москве их в два раза больше, чем в любом другом регионе России», — заключил Собянин.

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