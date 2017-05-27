Теракт в Египте 26 мая 2017: видео

27.05.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

Теракт в Египте 26 мая 2017: видео

Теракт в Египте 26 мая 2017: видео

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил собрать экстренное заседание Национального совета страны по безопасности. Как информирует агентство РИА Новости со ссылкой на новостной портал «Йоум7», такое решение египетский президент принял в связи с нападением на автобус с христианами, которое произошло на юге страны.

Сегодня утром неизвестные злоумышленники, передвигающиеся на двух автомобилях, из автоматов обстреляли автобус с христианами-коптами. По данным журналистов, нападение на автобус было совершено на юге Египта - в районе монастыря Святого Самуила к западу от Эль-Адаввы (провинция Эль-Минья). Сообщается, что верующие, подвергшиеся атаке преступников, следовали в монастырь из провинции Бени-Суэйф.

В колонне с автобусом христиан предположительно могли следовать микроавтобус и джип с открытым багажником, в которых также могли находиться люди. Среди обстрелянных пассажиров автобуса могло находиться много детей.

По официальным данным в результате нападения погибли 26 христиан, а еще 23 человека получили ранения. В свою очередь коптские представители говорят о 35 погибших.

Отмечается, что в настоящее время подъезды к монастырю перекрыты, а египетские правоохранители прочесывают район нападения.

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