ВИДЕО: Дима Билан показал свой новый «жаркий» клип
Музыкант поделился подробностями съемок видео.
Дима Билан показал новый клип «Лабиринты» (песня входит в последний альбом певца «Не молчи»). Съемки
проходили ночью в лесной зоне района Крылатское. Местные жители стали свидетелями необычного зрелища: в их любимом леске появился огромный светящийся шар, напоминающий НЛО, потом разноцветное зарево и
клубы дыма. А затем между деревьями как привидение возникла фигура девушки в платье с 25-метровым шлейфом!
Съемки клипа Димы Билана Лабиринты
Фото: Предоставлно организаторами (Алла Родионова))
Клип сталкивает реальность и фантазии героя, который блуждает в
лабиринтах непростых отношений с двумя девушками. Их роли исполнили светские красавицы
Ксения Лукаш и Надежда Оболенцева (сооснователь «Интеллектуального клуба
418»). Они попали в клип, купив лот на благотворительном аукционе
Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», который прошел в Сочи, во время прошлой «Новой волны».
Съемки клипа Димы Билана Лабиринты
Фото: Предоставлно организаторами (Алла Родионова))
«Эту невероятно чувственную видеоработу мы создали прежде всего для того, чтобы помочь детям, — уточняет Билан. — «Лабиринты»
занимают особое место в моем репертуаре —«тыщи ошибок ударят по сердцу, словно шилом»... Клип
подает историю с помощью лаконичных, стильных образов в
сюрреалистически-готических тонах – думаю, это удачное решение»
Съемки клипа Димы Билана Лабиринты
Фото: Предоставлно организаторами (Алла Родионова))
«Клип действительно особенный, — говорит продюсер Яна Рудковская. — Песня
достаточно долго была в альбоме, и нам казалось, что она не будет синглом. Но именно на эту песню
очень хотели купить лот на аукционе «Обнаженных сердец».
Съемки клипа Димы Билана Лабиринты
Фото: Предоставлно организаторами (Алла Родионова))
В клипе, который снял Алексей Голубев, будут жаркие сцены на капоте машины,
опасно-эротичные интерьерные сцены с использованием оружия. «Это очень интересная работа, где прослеживается
аллегория любви в разных её проявлениях, — рассуждает Голубев. — Я очень доволен актёрской работой Димы — он
профи. Также порадовали меня Надя и Ксения, которые прекрасно справились со
своими ролями!»
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