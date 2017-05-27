ВИДЕО: Дима Билан показал свой новый «жаркий» клип

Музыкант поделился подробностями съемок видео.

Дима Билан показал новый клип «Лабиринты» (песня входит в последний альбом певца «Не молчи»). Съемки

проходили ночью в лесной зоне района Крылатское. Местные жители стали свидетелями необычного зрелища: в их любимом леске появился огромный светящийся шар, напоминающий НЛО, потом разноцветное зарево и

клубы дыма. А затем между деревьями как привидение возникла фигура девушки в платье с 25-метровым шлейфом!

Съемки клипа Димы Билана Лабиринты

Фото: Предоставлно организаторами (Алла Родионова))

Клип сталкивает реальность и фантазии героя, который блуждает в

лабиринтах непростых отношений с двумя девушками. Их роли исполнили светские красавицы

Ксения Лукаш и Надежда Оболенцева (сооснователь «Интеллектуального клуба

418»). Они попали в клип, купив лот на благотворительном аукционе

Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», который прошел в Сочи, во время прошлой «Новой волны».

Съемки клипа Димы Билана Лабиринты

Фото: Предоставлно организаторами (Алла Родионова))

«Эту невероятно чувственную видеоработу мы создали прежде всего для того, чтобы помочь детям, — уточняет Билан. — «Лабиринты»

занимают особое место в моем репертуаре —«тыщи ошибок ударят по сердцу, словно шилом»... Клип

подает историю с помощью лаконичных, стильных образов в

сюрреалистически-готических тонах – думаю, это удачное решение»

Съемки клипа Димы Билана Лабиринты

Фото: Предоставлно организаторами (Алла Родионова))

«Клип действительно особенный, — говорит продюсер Яна Рудковская. — Песня

достаточно долго была в альбоме, и нам казалось, что она не будет синглом. Но именно на эту песню

очень хотели купить лот на аукционе «Обнаженных сердец».

Съемки клипа Димы Билана Лабиринты

Фото: Предоставлно организаторами (Алла Родионова))

В клипе, который снял Алексей Голубев, будут жаркие сцены на капоте машины,

опасно-эротичные интерьерные сцены с использованием оружия. «Это очень интересная работа, где прослеживается

аллегория любви в разных её проявлениях, — рассуждает Голубев. — Я очень доволен актёрской работой Димы — он

профи. Также порадовали меня Надя и Ксения, которые прекрасно справились со

своими ролями!»



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