43-летняя Хайди Клум снялась обнаженной

27.05.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Хайди Клум

43-летняя Хайди Клум снялась обнаженной

Немецкая супермодель Хайди Клум, которой 1 июня исполняется 44 года, снялась обнаженной. Об этом сообщает Daily Mail.

Манекенщица работала с британским фотографом Ранкином (Rankin). По словам матери четырех детей, теперь она чувствует себя намного уверенней, чем до родов. Она также опубликовала несколько кадров со съемки на своей странице в соцсети Instagram, отметив их хэштегом #heidiklumbyrankin.

За обновлениями на странице Клум следят более 3,6 миллиона пользователей.

Ранее в мае стало известно, что американская певица Мадонна опубликовала на своей странице в соцсети Instagram селфи, на котором позировала без одежды. Снимок 58-летней знаменитости набрал более 67 тысяч лайков. Мадонна загрузила откровенный кадр вместе со своим автопортретом, на котором ее зубы украшены золотом, а шея ожерельями.

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