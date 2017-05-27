Яна Перчаткина последние новости. Срочные новости

Сколько дней ищут Яну: Перчаткина нашлась ли?

«Я четко уверена – это похищение. Сделал это мужчина, он рядом с нами находится. Яну он точно знал: она бы не пошла абы с кем. С какой целью, зачем – сложно сейчас говорить», — рассказывает бабушка.

В группу приглашаются желающие не младше 18 лет. Как отметил организатор, вступившие в группу или приглашенные в неё будут привлекаться к поискам незамедлительно, в соответствии свободного времени. С каждым членом группы будет проведена беседа.

Многие склоняются к мысли, что шансы найти школьницу живой сводятся к нулю. Однако в это не хотят верить родственники девочки.

Однако штаб свою работу не прекращает. «Мы находимся на автовокзале, стоянка у реки Мата», — рассказала волонтер Ксения.

23 мая исполнилось ровно три недели с тех пор, как в городе Белорецк исчезла 9-летняя Яна Перчаткина. Все это время волонтеры ищут девочку, однако она не найдена ни живой, ни мертвой.

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Владимир Маслов, который является бывшим сотрудником полиции, высказал свое мнение по поводу трагического исчезновения школьницы. По его мнению, с каждым днем уменьшаются шансы отыскать девочку живой. В полиции мужчина проработал 7 лет, и такое мнение составил исходя из своего опыта работы. Но Маслов все же утверждает, что надеяться на лучшее необходимо. Он также добавил, что тот, из-за кого пропала девочка, тщательно старался замести следы.

«Версиям экстрасенсов мы не доверяем, но проверяем каждую, даже самую бредовую. Буквально вчера, 22 мая, поступило новое сообщение. Женщина описала и возможного преступника, и его дом, и даже цвет забора назвала», — говорит бабушка. Однако в очередной раз версии ясновидящих не подтвердились.

Что известно про Яну Перчаткину. Свежий материал

Между тем волонтеров, которые занимаются поисками Яны, с каждым днем становится все меньше и меньше. Слишком много времени прошло, а результата все нет.

Около трех недель продолжается розыск Яны Перчаткиной, которая пропала в начале мая. За это время не было найдено никаких зацепок, которые могли помочь в дальнейшем расследовании дела. С каждым днем география поиска расширяется, а к розыску присоединяются волонтеры с разных городов.

Ранее стало известно, что МВД Башкирии обещает вознаградить человека, который сообщит информацию о местонахождении Яны. Сумма награды составляет 300000 рублей.

Как сообщили в региональном МВД, за предоставление информации о том, где может находиться пропавшая девочка, будет выдано вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей. Анонимность гарантируется.

Последние события про Яну Перчаткину на 26 мая 2017 г.. Последие сведения на 26 мая 2017 г.

Волонтеры, которые занимаются поисками пропавшей в Белорецке девятилетней Яны Перчаткиной, создали свою Группу Быстрого Реагирования.

Приметы Яны Перчаткиной: рост-145 сантиметров, белые длинные волосы. В день исчезновения была одета в черную юбку, белую вязаную кофту, белую рубашку, колготки розовые, на ногах была синяя джинсовая обувь. При себе имела черный рюкзак с изображением девочки.

Предположение о том, что преступление совершили родственники Яны, бессмысленное. Полицейские проверили всех, и у всех стопроцентное алиби.

Напомним, девятилетняя жительница Белорецка Яна Перчаткина бесследно исчезла 3 мая по дороге в школу.

Напомним, Яна ушла из дома 3 мая, но так и не дошла до учебного заведения. О том, что девочка не появилась на уроках, родителям сообщила учительница. В этот же вечер родители подали заявление в правоохранительные органы, которые приступили к ее розыску. Мать Яны верит, что в скором времени увидит дочь живой.

Онлайн-трансляция: хроника поисков 9-летней Яны Перчаткиной

Информация о поисках Яны Перчаткиной на 26 мая:

9:00: Сегодня, 26 мая, волонтеры и добровольцы вновь выйдут на поиски школьницы Яны Перчаткиной. Штаб начинает свою работу в 10.00.

10:30: Был найден сотовый телефон девочки. Изначально родственники сообщали, что Яна потеряла его, только сейчас выяснилось – это была кража.

– Мы так надеялись, что находка хоть как-то поможет следствию в поисках Яны. Телефон украла девочка из параллельного класса, она из неблагополучной семьи, имеет психические отклонения. Сейчас это уже не важно, поскольку делу никак не поможет, – пояснила бабушка Яны – Лена Петровна.

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