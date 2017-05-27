Зачем звезда Голливуда Киану Ривз прилетел в Петербург

Фанаты были шокированы, когда увидели своего любимого актера в аэропорту Северной столицы.

Санкт-Петербург, 26 мая – Немало мнений высказывается по поводу того, зачем популярный голливудский актер Киану Ривз прилетел в Северную столицу России. Об этом более подробно информирует издание «ВладТайм». Как сообщается, в социальных сетях активно появляются снимки петербуржцев и гостей Культурной столицы, на которых они запечатлены вместе с актером в тех или иных достопримечательностях Петербурга. В частности, гость был замечен на Васильевском острове. Отмечается, что,скорее всего, актер приехал в Россию для того, чтобы продолжить работу над фильмом «Сибирь», в котором он исполняет главную роль. Подтверждают это и кадры других членов съемочной команды этой кинокартины.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что фильм «Сибирь» собираются снимать в Канаде, однако как пишут в фан-группе актера, Киану Ривз приехал в Россию в ту киностудию, где накануне проходил кастинг актеров.

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