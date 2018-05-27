Бывшая солистка «Ленинграда» прокомментировала развод Шнурова



Бывшая солистка группы "Ленинград" Юлия Коган в разговоре с телеканалом "360" прокомментировала новости о разводе Сергея Шнурова с женой Матильдой (Еленой Мозговой).

Ранее лидер группировки сообщил в инстаграме, что намерен развесить с супругой.

"Конечно, такое могло быть. Все разводятся. Что они, не люди, что ли?" — заявила Коган. Она также отметила, что считает заявление Шнурова достоверным, потому что "такими вещами не шутят".

Брак пары продлился восемь лет. В 2010 году Матильда стала третьей супругой музыканта. Ранее он был женат на Марии Исмагиловой и Светлане Косицыной.



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