Главу Хакасии посвятили в байкеры

27.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня в Саяногорске прошел мотофестиваль.

На заездах побывали глава республики Виктор Зимин и руководитель администрации главы РХ Валерий Денщиков. Виктор Михайлович выложил фотоотчет о поездке в Инстаграм.

- Впервые побывал на фестивале МотоФэст, - написал  Зимин. - Испытал массу позитивных эмоций и чувств. Очень интересные ребята, которые безумно любят своё увлечение. Пожелал им безопасных дорог и безаварийной езды. С удовольствием побываю ещё раз!

Члены мотоклуба "Ангелы ночи" посвятили главу республики и руководителя его администрации в байкеры, повязав им банданы. Затем Виктор Зимин опробовал один из байков и пофотографировался с юными участниками фестиваля.

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