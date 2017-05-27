Главу Хакасии посвятили в байкеры

Сегодня в Саяногорске прошел мотофестиваль.

На заездах побывали глава республики Виктор Зимин и руководитель администрации главы РХ Валерий Денщиков. Виктор Михайлович выложил фотоотчет о поездке в Инстаграм.

- Впервые побывал на фестивале МотоФэст, - написал Зимин. - Испытал массу позитивных эмоций и чувств. Очень интересные ребята, которые безумно любят своё увлечение. Пожелал им безопасных дорог и безаварийной езды. С удовольствием побываю ещё раз!

Члены мотоклуба "Ангелы ночи" посвятили главу республики и руководителя его администрации в байкеры, повязав им банданы. Затем Виктор Зимин опробовал один из байков и пофотографировался с юными участниками фестиваля.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







