Какой сегодня праздник: 27 мая отмечается православный праздник в России, какой праздник по церковному календарю

Вопрос о том, какой сегодня отмечается праздник, волнует большое количество российских граждан, которые прекрасно осведомлены, что в нашей стране имеется большое количество праздников. Зачастую за ними сложно уследить.

Сегодняшний день в этом отношении является интересным, так как на него приходится сразу несколько праздников. Международным праздником является День химика. В этот день православная церковь чтит память святого Исидора, переименованного в русском народе в Сидора.

Какой сегодня праздник, 27 мая: День химика

Химия представляет из себя науку, которая исследует вещества и их превращения в результате химических реакций. Давным-давно люди на практике применяли знания о химии, пытаясь получить золото из любого металла, выплавляя стекло, окрашивая ткани различными красителями. В результате таких практических действий появились некоторые реактивы и оборудование, например, аппарат для перегонки жидкостей.

Химия как наука началась в 17 веке с имени Роберта Бойля, который первый попытался дать определение химического элемента, из которого состоит вещество. В 19 веке Менделеев создал таблицу элементов, названную впоследствии его именем, с помощью которой было гораздо проще определять химический состав веществ.

В современной жизни сложно найти хоть одну область, где не применяются химические вещества и материалы. Вся наша жизнь в той или иной мере связана с химией. День химика отмечают в последнее воскресенье мая. Это профессиональный праздник работников химической промышленности, представителей науки, студентов - химиков и их преподавателей.

Какой православный праздник сегодня, 27.05.2018: Сидор Бокогрей

День памяти о святом Исидоре, получившем на Руси имя Сидора.

К той поре совсем улетали прочь северные, холодные ветры: "На день Сидора отойдут все сиверы", вот и прозвали день Бокогреем.

Тут и стрижи да ласточки возвращались с зимовки за дальними южными морями, неся с собой частички тепла и даже - счастья на весь год.

Но об их прилете говаривали: "Первой касатке не верь", "Одна ласточка весны не делает", ведь для того, чтобы с полной верой радоваться весне, нужно было, чтобы эти пичужки прилетали целой дружной гурьбой.

Ясное небо на Бокогрей сулило много огурцов, а прохлада могла значить, что тепла летом будет немного.

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