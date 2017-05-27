Половина Абакана снова греет воду в кастрюлях

В некоторых многоквартирных домах Абакана из крана с горячей водой бежит холодная.

Некоторые жители столицы Хакасии начали жаловаться на воду накануне днем, а некоторые уверяют, что такая ситуация возникла уже в середине недели. По словам людей, из горячего крана идет холодная вода. Приходится спускать литры воды, чтобы она стала чуть теплее. Однако принимать душ в такой воде все равно некомфортно.

Проблемы с водоснабжением связаны с заменой труб. Во время гидравлических испытаний, которые прошли в Абакане с 15 по 21 мая, тепловики обнаружили около полусотни порывов на тепловых сетях. Именно поэтому сейчас часть города снабжается водой по обратному трубопроводу, в котором температура значительно ниже.

Ориентировочно все работы будут завершены к концу следующей недели. Однако ранее энергетики обещали устранить все дефекты до конца текущей недели. Поэтому сколько еще абаканцам придется греть воду — сказать сложно.

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