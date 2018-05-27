Шнуров опубликовал стихотворение после сообщения о разводе с женой

27.05.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Шнуров опубликовал стихотворение после сообщения о разводе с женой
Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров разместил в Instagram стихотворение после сообщения о разводе с женой Матильдой.

Многие подписчики предположили, что текст посвящен расставанию с супругой.

"Пускай сейчас мне больно очень.
Я ранен, может и убит.
И кровь сочится межу строчек.
Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?
Я рад тому, что ярко, сочно.
Ошибки нет, я не учту.
Мне есть, что вспомнить этой ночью.
Я **** свою мечту.
Виновен? Или не виновен?
Хотел, ****, **** судьбу?
Любой баран местами овен.
Нет. Я судьбу не ****.
Я есть — кто есть. И хоть ты тресни,
Одень, помой и причеши.
Придётся отвечать за песни,
За пляски и раздрай души.
Не сомневайтесь, я отвечу.
То холодно, то горячо.
Вот ночь прошла и сразу вечер.
Мне жизнь выкатывает счёт", — написал лидер Ленинграда.

О разводе с Матильдой Мозговой Шнуров также сообщил через Instagram. Они были вместе восемь лет. До этого он был женат дважды.

Сама Матильда подтвердила у себя в Instagram информацию о разводе со Шнуровым, отметив, что ей "нелегко комментировать эту печальную новость".

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