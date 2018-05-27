Солист «На-На» Владимир Политов оставил беременную супругу



Экс-супруга солиста группы «На-На» вспомнила, как он бросил ее, когда она ждала ребенка. Ольга рассказала, какой сложной и одинокой была ее беременность от Владимира Политова. Популярный коллектив Бари Алибасова стал главной темой программы «Привет, Андрей!».

Самые любимые и самые популярные артисты 90-х – вот такой стала главная тема нового выпуска программы канала «Россия 1» «Привет, Андрей!». В гости к Андрею Малахову пришли солисты группы «На-На» золотого состава. В том числе и секс-символ бойсбенда нестареющий Владимир Политов. Он говорил, что мог выбрать любую девушку, потому что у артиста было невероятное количество поклонниц. Но Владимир был женат всего лишь раз. Его брак сначала был фиктивным. Он женился на москвичке Ольге ради прописки. Она родила ему дочь Алену, которая сейчас живет с отцом.

Ольга впервые дала телеинтервью. Она рассказала, когда познакомилась с будущим мужем, как переживала беременность и почему они развелись.

«Мы познакомились в далеком 99-ом году. У нас не было планов связывать наши жизни. Но у Володи не было московской прописки, ну, и я добрая девочка предложила его прописать. Для этого надо было пожениться. Я предупредила, что после разведемся. Но когда мы поженились, прописку сделали, и я сказала – давай разводиться, Володя вдруг ответил – а я не хочу», - рассказала Ольга.

Сейчас бывшая супруга Владимира Политова живет в Германии. Она второй раз вышла замуж, снова стала мамой. Артист не раз говорил, что он поддерживает добрые отношения со своей бывшей и дружит с ее новой семьей.

А Ольга впервые рассказала, при каких обстоятельствах на свет появилась ее старшая дочь Алена. Молодая беременная женщина все время была одна, пока ее муж, участник знаменитой группы активно гастролировал. Именно музыкальная карьера стала главной причиной их развода.

«У меня была грустная беременность, я его (Политова) не видела полгода, было грустно и одиноко. Алене было уже две недели, когда он прилетел и ее увидел. Ну, это кошмар, ты ничего не можешь запланировать… Мы ни разу за все время, что были женаты, не отметили Новый год вместе. Потому что для артиста новый год – это всегда работа. Конечно, это тоскливо и через какое-то время начинает раздражать. Нет, мы не поссорились, мы как-то отдалились друг от друга…» - рассказала Ольга Политова.

Политов разведен вот уже 7 лет. Сейчас рядом с ним только дочь Алена. Сразу после окончании средней школы в Германии, девушка переехала жить к отцу. «Я ее не забирал, переезд - это был ее выбор. Она так и не прижилась в Германии», - рассказал Политов. Владимир признается, что ему довольно тяжело найти себе спутницу, жену, которая поймет и примет его образ жизни.

Дочь Владимира Политова Алена знает все песни группы «На-На» наизусть, но фанаткой себя не считает, и не любит афишировать родство с известным музыкантом. «Я не очень люблю это афишировать, потому что сразу люди сморят на тебя, как на дочку Фаины, а не как на отдельную личность. В детстве я очень любила хвастаться, а потом поняла, что вокруг собираются фальшивые люди только потому, что папа из знаменитой группы», - говорит Алена.



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