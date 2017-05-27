В Хакасии начался сбор средств и гуманитарной помощи для жителей Красноярского края

Сбор средств пострадавшим от пожаров в Красноярском крае начался по поручению главы Хакасии Виктора Зимина.

Напомним, в четверг, 25 мая, в восточной части Красноярского края произошли возгорания в пяти населённых пунктах – в Канске, Лесосибирске и городском посёлке Стрелка под Лесосибирском, в посёлке Малая Кеть Бирилюсского района, в посёлке Тиличеть Нижнеингашского района. Огонь повредил 130 жилых домов, в которых проживали 533 человека (в том числе 67 детей), четыре лесопромышленных базы, перевалочную базу и пилораму. Есть погибшие.

- Мы не можем оставаться в стороне, когда тысячи людей оказались в беде. Тем более, что наши соседи-красноярцы одни из первых протянули нам руку помощи, когда такая же беда постигла нас в 2015 году. Сейчас, в первую очередь, важна оперативная финансовая и гуманитарная помощь, поэтому я принял решение перечислить свой однодневный заработок в фонд помощи погорельцев Красноярского края и обращаюсь к своим коллегам, государственным служащим, присоединиться к этой благотворительной акции, - обратился к жителям Хакасии руководитель республики Виктор Зимин.

Специальный счет для сбора средств в Красноярском крае:

Реквизиты счета для перечисления средств:

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Министерство финансов Красноярского края л/с 05192003890) р/с 40302810100002000059

Банк получателя: Отделение Красноярск БИК 040407001 ИНН 2460071533 КПП 246001001 ОКТМО 04701000.

В назначении платежа следует указать: Помощь Хакасии пострадавшим от пожаров на территории Красноярского края.





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