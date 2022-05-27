Власти Москвы компенсируют «ковидные» штрафы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о том, что в столице объявляется амнистия по «ковидным» штрафам. Речь идет о штрафах, которые были назначены за нарушение ограничительных мер, принятых в целях нераспространения коронавируса. Исключением являются только штрафы за несоблюдение предписанной самоизоляции.

Таким образом, отменяются те штрафы, которые были выписаны, но еще не были оплачены. Также Собянин обещал бизнесу и гражданам компенсировать расходы по ранее оплаченным «ковидным» штрафам.

Rusfact.com