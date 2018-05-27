Юрий Лоза рассказал, почему Верка Сердючка больше не ездит с концертами в РФ

27.05.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Юрий Лоза рассказал, почему Верка Сердючка больше не ездит с концертами в РФКомпозитор считает, что эпатажная артистка не берется за любые предложения, так как не стремится к большому заработку.

Артист и композитор Юрий Лоза рассказал, почему украинский исполнитель Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, больше не приезжает с концертами в Россию.

— Он (Данилко. — Прим.ред.) нормальный человек. Он тоже опасается за свою жизнь, — заявил Лоза в комментарии Пятому каналу.

По словам композитора, артист не рискует попасть под преследование украинских властей и не соглашается на приглашения в Россию, так как "уже достаточно заработал".

При этом музыкант уточнил, что Верка Сердючка продолжает давать концерты в других странах, а в ближайшем месяце эпатажная певица выступит в латвийской Юрмале.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 39 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Юрий Лоза рассказал, почему Верка Сердючка больше не ездит с концертами в РФ"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,176