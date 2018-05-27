Юрий Лоза рассказал, почему Верка Сердючка больше не ездит с концертами в РФ

Композитор считает, что эпатажная артистка не берется за любые предложения, так как не стремится к большому заработку.

Артист и композитор Юрий Лоза рассказал, почему украинский исполнитель Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, больше не приезжает с концертами в Россию.

— Он (Данилко. — Прим.ред.) нормальный человек. Он тоже опасается за свою жизнь, — заявил Лоза в комментарии Пятому каналу.

По словам композитора, артист не рискует попасть под преследование украинских властей и не соглашается на приглашения в Россию, так как "уже достаточно заработал".

При этом музыкант уточнил, что Верка Сердючка продолжает давать концерты в других странах, а в ближайшем месяце эпатажная певица выступит в латвийской Юрмале.



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