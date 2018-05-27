Звезда «Зачарованных» прокомментировала арест Вайнштейна



Американского продюсера, который проходит по делу об изнасиловании и домогательствах, отпустили из зала суда 25 мая под залог.

Актриса Роуз Макгоуэн, которая сыграла Пейдж Мэтьюс в "Зачарованных", заявила, что не ожидала увидеть продюсера Харви Вайнштейна в наручниках. Об этом сообщает The New York Times.

— Должна признаться, я не думала, что настанет тот день, когда у него появятся наручники, — сказала Роуз Макгоуэн.

Актриса стала одной из первых, кто заявил о домогательствах со стороны Вайнштейна. Сообщалось, что для оплаты судебных издержек ей даже пришлось продать дом.

Роуз заявила, что продюсер её изнасиловал в 1997-м году во время фестиваля в Сандэнсе. При этом звезда "Зачарованных" утверждала, что старалась привлечь внимание общественности и ранее, но продюсеру удавалось замять скандал.

Напомним, Харви Вайнштейна задержали 25 мая после того, как он сам явился в полицию. Согласно ранее выдвинутым обвинениям ему грозит пожизненное лишение свободы, такую информацию озвучивали СМИ. Но сам продюсер по-прежнему настаивает на своей невиновности.



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