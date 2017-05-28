ДЖАМАЛА ПРИЗНАЛАСЬ, У КОГО ПОЗАИМСТВОВАЛА ИДЕЮ ДЛЯ СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ

Звезда вдохновилась примером известных красавиц.

Украинская звезда Джамала, которая 26 апреля вышла замуж за Бекира Сулейманова, рассказала о своем свадебном платье, говорится в "Светской жизни".

Как известно, над

Дизайнер показал, как без примерки создавалось роскошное свадебное платье Джамалы

нарядом певицы работал грузинский дизайнер Бичола Тетрадзе. Он создал для артистки платье, которое состоит лишь из кружева, без единой примерки, но подошло оно Джамале идеально.

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"Бичола искал это кружево по всему миру. Он мне говорил: "Так, я в Майами – не нашел. Я в Париже – не нашел". Поскольку оно было только из кружева – никаких камней, или еще что, оно было очень удобным", - поделилась артистка.

По словам Джамалы, Бичола создавал ей наряд по ее примерам.

"Из моих примеров Бичола нарисовал мне вот такое платье. Это было платье принцессы Великобритании Кейт Миддлтон, это было платье принцессы Монако, и это была коллекция Elie Saab 2014 года", - открыла тайну звезда.

Светская жизнь

Кроме того Джамала поделилась, кто в их с Бекиром семье главный. Как известно, по крымско-татарским традициям, женщина должна повиноваться мужчине.

"Я не могу сказать, что мы подчиняемся друг другу. Мне кажется, что мы прислушиваемся. Он мой фан, а я большой фан его. Мне не нравится само слово – подчиняться. Я прислушиваюсь", - поделилась Джамала.

Также звезда призналась, что не чувствует разницы в возрасте с возлюбленным. Как известно, Бекир младше знаменитой жены. Ему 25, Джамале – 32.

"Когда я с ним рядом, вы не представляете себе, я чувствую себя не просто моложе. Я чувствую себя ребенком с ним. Потому что он очень мудрый человек, он главный в нашей семье", - призналась артистка.

Напомним, в конце апреля Джамала поделилась новыми нежными фото со свадьбы.

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