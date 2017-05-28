Илья Глинников рассказал шокирующую историю об отце

Актеру было непросто раскрыть тайну. Илья Глинников познакомил четверых участниц шоу «Холостяк» со своей семьей. Близкие люди поделились мнением о девушках и помогли ему принять решение на последней церемонии роз.

Сегодня вечером главный герой шоу «Холостяк» Илья Глинников познакомил Мадину Тамову, Екатерину Никулину, Лесю Рябцеву и Снежану Самохину со своей семьей. Специально для этой встречи девушки прилетели в Грузию, на родину артиста. На вечере присутствовали мама звезды Татьяна Михайловна, тетя, бабушка, брат, сестра и маленькая племянница.

Первой на свидание к Глинникову пришла Мадина Тамова. Днем холостяк показал ей город. Во время прогулки он открыл тайну, которая была известна только узкому кругу людей.

«Мой папа изначально - нейрохирург, учился он в России, они познакомились там с мамой. И случилась ситуация – один начальник отдела, московский, начал приставать в ресторане к маме. Оскорбил мою маму. Он не выдержал, вывел его, сорвал с него погоны. Ну и что, папу моего закрыли сразу же, приписывать начали. И последний раз он платочком ей махал. И потом он выбрал путь, и я его по-мужски понимаю, чтобы никто не знал, что у него есть дети, - вспомнил Илья. – Моя мечта была встретиться с ним. И в 18 лет я единственный раз с ним созвонился. Он сказал, что сам приедет ко мне».

Однако этой встрече было не суждено состояться – в 2006 году отец Ильи ушел из жизни. Мадина была тронута до глубины души рассказом актера. Она не стала сдерживать чувств и обняла холостяка.

Родные остались в восторге от Тамовой – их восхитило ее воспитание и уважение к старшим. Также Глинников признался, что намеревается взять фамилию дедушки - Месхи.

Более напряженная встреча в семейном кругу прошла у Екатерины Никулиной. Родных Ильи насторожило то, что девушка работает в модельном бизнесе и хочет сниматься в кино. Также они не оценили комплимент участницы, который она сделала бабушке Ильи – она отметила, что у нее красивые глаза. Однако вся семья посчитала, что это была не более, чем лесть.

Леся Рябцева очень волновалась перед встречей с самыми близкими людьми главного героя шоу «Холостяк». Мужчина рассказал семье, что ему нравится ее интеллект – он с удовольствием говорит с ней на любые темы. Родные Глинникова отметили, что между Ильей и Лесей нет романтических чувств – молодые люди выглядели как хорошие приятели. Однако журналистка призналась, что просто не выплескивает наружу свою нежность по отношению к Илье. Тетя главного героя посоветовала ей не скрывать любовь, когда она есть.

В четвертый вечер в гости к семье Глинникова пришла Снежана Самохина. Она честно призналась, что не испытывает сильных чувств к Илье. Девушка рассказала, что даже если холостяк ее не выберет, то они останутся просто друзьями.

Актеру было непросто принять решение на последней церемонии роз. Несмотря на то, что он по-своему привязался к каждой девушке и смог оценить внутреннюю красоту, ему пришлось расстаться с Лесей Рябцеовой и Снежаной Самохиной. В финальной серии Илья решит, с кем именно ему продолжить строить отношения – с Мадиной или с Екатериной.

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