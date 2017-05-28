Илья Глинников рассказал шокирующую историю об отце

28.05.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Илья Глинников рассказал шокирующую историю об отце

Илья Глинников рассказал шокирующую историю об отце

Актеру было непросто раскрыть тайну. Илья Глинников познакомил четверых участниц шоу «Холостяк» со своей семьей. Близкие люди поделились мнением о девушках и помогли ему принять решение на последней церемонии роз.
Сегодня вечером главный герой шоу «Холостяк» Илья Глинников познакомил Мадину Тамову, Екатерину Никулину, Лесю Рябцеву и Снежану Самохину со своей семьей. Специально для этой встречи девушки прилетели в Грузию, на родину артиста. На вечере присутствовали мама звезды Татьяна Михайловна, тетя, бабушка, брат, сестра и маленькая племянница.

Первой на свидание к Глинникову пришла Мадина Тамова. Днем холостяк показал ей город. Во время прогулки он открыл тайну, которая была известна только узкому кругу людей.
«Мой папа изначально - нейрохирург, учился он в России, они познакомились там с мамой. И случилась ситуация – один начальник отдела, московский, начал приставать в ресторане к маме. Оскорбил мою маму. Он не выдержал, вывел его, сорвал с него погоны. Ну и что, папу моего закрыли сразу же, приписывать начали. И последний раз он платочком ей махал. И потом он выбрал путь, и я его по-мужски понимаю, чтобы никто не знал, что у него есть дети, - вспомнил Илья. – Моя мечта была встретиться с ним. И в 18 лет я единственный раз с ним созвонился. Он сказал, что сам приедет ко мне».

Илья Глинников рассказал шокирующую историю об отце

Однако этой встрече было не суждено состояться – в 2006 году отец Ильи ушел из жизни. Мадина была тронута до глубины души рассказом актера. Она не стала сдерживать чувств и обняла холостяка.

Родные остались в восторге от Тамовой – их восхитило ее воспитание и уважение к старшим. Также Глинников признался, что намеревается взять фамилию дедушки - Месхи.

Более напряженная встреча в семейном кругу прошла у Екатерины Никулиной. Родных Ильи насторожило то, что девушка работает в модельном бизнесе и хочет сниматься в кино. Также они не оценили комплимент участницы, который она сделала бабушке Ильи – она отметила, что у нее красивые глаза. Однако вся семья посчитала, что это была не более, чем лесть.

Илья Глинников рассказал шокирующую историю об отце

Леся Рябцева очень волновалась перед встречей с самыми близкими людьми главного героя шоу «Холостяк». Мужчина рассказал семье, что ему нравится ее интеллект – он с удовольствием говорит с ней на любые темы. Родные Глинникова отметили, что между Ильей и Лесей нет романтических чувств – молодые люди выглядели как хорошие приятели. Однако журналистка призналась, что просто не выплескивает наружу свою нежность по отношению к Илье. Тетя главного героя посоветовала ей не скрывать любовь, когда она есть.

В четвертый вечер в гости к семье Глинникова пришла Снежана Самохина. Она честно призналась, что не испытывает сильных чувств к Илье. Девушка рассказала, что даже если холостяк ее не выберет, то они останутся просто друзьями.

Актеру было непросто принять решение на последней церемонии роз. Несмотря на то, что он по-своему привязался к каждой девушке и смог оценить внутреннюю красоту, ему пришлось расстаться с Лесей Рябцеовой и Снежаной Самохиной. В финальной серии Илья решит, с кем именно ему продолжить строить отношения – с Мадиной или с Екатериной.

Илья Глинников рассказал шокирующую историю об отце

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