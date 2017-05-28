Новороссия сегодня 2017, новости 28 мая

На Донбассе ситуация по-прежнему напряженная в результате действий военнослужащих армии Украины. Помимо постоянных обстрелов, не смолкающих ежедневно, ВСУ также используют тактику ротации подразделений в районе разделения сторон. Такие действия не соответствуют Минским соглашениям, которые стараются в последнее время выполнять лишь подразделения ополчения.

Новости Новороссии на сегодня, 28.05.2017

Полмиллиона евро выделило правительство на реализацию образовательной программы ЮНИСЕФ, направленную на информирование жителей Донбасса об опасностях, которые несут остатки боеприпасов и мин. Об этом сообщили в пресс-центре немецкого посольства в Киеве.

Реализацию программы будут проводить мобильные команды ЮНИСЕФ в Луганской и Донецкой области при согласовании с украинской государственной службой по чрезвычайным ситуациям, а также с министерством образования Украины.

Как указано в сообщении пресс-центра, программа дает возможность ЮНИСЕФ предоставить, в первую очередь, молодым людям, детям и их семьям, которые проживают в зоне конфликта в восточных регионов страны, инструкцию о рекомендуемых методах поведения в случае выявления остатков боевых средств, растяжек и мин.

Необходимо заметить, что в 2015-м и в 2016-м году власти Германии выделили на реализацию проекта ЮНИСЕФ на Донбассе свыше миллиона евро.

Как заявил руководитель Донецкой республики Александр Захарченко, Минск по-прежнему является единственной площадкой, где есть возможность разрешить военный конфликт на Донбассе.

По словам главы ДНР, украинская сторона должна выполнить все обязательства. В случае их отказа это делать или руководство республики не будет видеть смысла в этом, то и Минские соглашения потеряют всякий смысл. Однако на сегодняшний день Минск остается единственной площадкой, где можно решить военный конфликт мирным способом.

Как добавил Захарченко, пункты комплексных мер по реализации Минских договоренностей следует выполнять лишь в оговоренной последовательности. Глава ДНР призвал украинское руководство к нормализации межгосударственных отношений.

Сводки ополчения Новороссии на сегодня, 28 мая

За прошлые сутки военнослужащие ВСУ нарушали режим перемирия огня 63 раза, проведя обстрелы 21-го населенного пункта ДНР. Такая информация поступила от оперативного командования республики.

Как указано в сообщении командования, за прошлые сутки украинские ВС 63 раза нарушали режим перемирия. Использовались артиллерия, РСЗО, танки, БМП, минометы, гранатометы, стрелковое оружие и БТР.

Как отметили в командовании, под обстрелом оказался 21 населенный пункт ДНР. В западной части Донецка – в населенном пункте Старомихайловка Кировского района города в результате обстрела два дома были повреждены, а также была ранена одна из мирных жительниц.

Представители командования отметили, что вследствие огня со стороны украинских войск в поселке Старомихайловка на ул.Абакумова, дом 25 получила ранение женщина 1941-го года рождения. Ей оказана амбулаторная медицинская помощь.

В пятницу вечером в зоне разделения на Донбассе ситуация стабилизировалась. Ополченцы и военкоры сообщали об отдельных столкновениях в южной части линии разграничения и около Донецком.

Военкоры сообщили, что вечером начались бои. В Новоазовском районе опять все гремит, идет обстрел окрестностей Коминтерново и Саханки. В Донецке вновь начался обстрел район ЯБП-АП-Спартак-Д и Северного минами калибра 82 и 120 миллиметров. Около Докучаевска продолжается начавший с утра стрелково-минометный бой. Идет минометный обстрел позиций сил республики в районе Дебальцево-Светлодарского плацдарма. Продолжается обстрел Горлвоки, Зайцево и Гольмы минами калибра 120 миллиметров.

В клинике им.Калинина в отделении нейрохирургии умерла женщина в возрасте 64 года, попавшая 24 мая под огонь со стороны украинской армии около автостанции «Турдовские». Об этом сообщил руководитель администрации Петровского р-на город Донецк Максим Жуковский.

Также было опубликовано видео от украинских представителей СМИ, в котором сообщается, что украинские военнослужащие стянули к линии фронта пушки и самоходные артиллерийские установки для продолжения войны на Донбассе.