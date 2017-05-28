Победителем проекта НТВ "Ты - супер!" стала Валерия Адлейба из Абхазии

Несколько минут назад были объявлены итоги первого сезона международного музыкального конкурса «Ты супер!», в котором принимали участие оставшиеся без попечения родителей дети. Триумфатором стала 12-летняя Валерия Адлейба из Абхазии, за нее отдали свои голоса 44 процента участников зрительского голосования.

В финале вокального шоу, который состоялся на сцене Государственного Кремлевского дворца, выступили десять юных участников проекта НТВ «Ты супер!». Победитель определился путем зрительского СМС-голосования.

В заключение шоу Валерия исполнила песню Adagio, с которой она изначально пришла на проект и благодаря которой о ней у знали миллионы зрителей.

Партнером проекта «Ты супер!» выступило международное информационное агентство и радио Sputnik. Второй сезон проекта «Ты супер!» стартует следующей весной, но ждать целый год не придется: уже этой осенью на канале НТВ начнется новый проект — «Ты супер! Танцы».

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