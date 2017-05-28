Валерия Адлейба победила в финале проекта "Ты супер!"

Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба стала победительницей проекта телеканала НТВ "Ты супер!", который прошел на сцене Кремлевского дворца в субботу 27 мая.

Валерия Адлейба вышла на сцену в ярко-синем платье и спела под аккомпанемент российского композитора и музыканта Игоря Крутого песню Ани Лорак "Снится сон". В этом ей помогал академический хор Крутого.Финал "Ты супер!"

"Мы думали и решили, что приз победителю должен быть – исполнение мечты, но мы еще не знали, кто победит и у нас нет волшебной палочки. Мы надеемся, что у нас получится это сделать", — сказал Тимур Вайнштейн.

"Мы хотели победителю шоу подарить приз — исполнение мечты, но мы не волшебники и у нас нет волшебной палочки. С надеждой на то, что это все таки исполнит одно из его желаний, мы дарим возможность участия в "Детской Новой волне", которая пройдет в Крыму", — сказал Тимур Вайнштейн.

Статуэтку победителя молодой певице из Абхазии, стоя на коленях, вручил генеральный директор телеканала НТВ Алексей Земский.

Валерия от неожиданности и волнения заплакала, а когда ей передали слово, она собралась духом и поблагодарила организаторов "Ты супер!".Финал "Ты супер!"

"Спасибо всем огромное. Это непередаваемые ощущения. Спасибо организаторам проекта за все, что они для нас сделали", — взяв себя в руки и еле сдерживая слезы, сказала Валерия.

Продюсер, композитор и член судейской коллегии проекта "Ты супер!" Виктор Дробыш признался, что хочет Валерию Адлейба взять под свою опеку и выразил уверенность, что она станет самой знаменитой певицей.

Участники и финалисты шоу вышли на сцену Кремлевского дворца в сопровождении звезд Российской эстрады и СНГ, с которыми они вживую спели дуэтом. Среди них были Вера Брежнева, Тамара Гвердцетели, Анни Вески, Полад Бюльбюль-оглы, победитель вокального конкурса «Голос» Данил Плужников, Валерия, Константин Меладзе, Сосо Павлиашвили, Елка, Маргарита Суханкина, Стась Пьеха, музыкальный коллектив O-Zone и M-band.

По словам ведущеГО шоу Вадима Такменева, за четыре месяца существования проекта поддержать детей выходили на сцену 77 звезд, что сильно подбадривало и воодушевляло конкурсантов.

Члены звездного жюри проекта "Ты супер!»"назвали имени остальных призеров конкурса. Пятое место заняла Надежда Шебанова из России, на четвертом месте Карина Исмаилова из Дагестана, "бронзу" взяла Анастасия Симоганова, "серебро" Виталий Толочкин из России, конечно же, первое место заняла Валерия Адлейба из Абхазии.

Евгений Бойцов и Валерия Адлейба получили от композитора Игоря Крутого право на участие в финале "Детской Новой Волны 2017", которая пройдет в детском лагере "Артек" в Крыму с 31 мая по 1 июня.

Приз зрительских симпатий достался 11-летней Зое Чижковой из города Петровск- Забайкальский.

Все без исключения конкурсанты из стран присутствия Sputnik в СНГ и Балтии будут получать от этого международного агентства ежемесячные стипендии на творческое развитие до достижения совершеннолетия и помощь в поступлении в российские ВУЗы.

Проект Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" объединил 92 юных вокалиста из детских домов, приемных семей и школ-интернатов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

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