Меркель призвала ЕС рассчитывать только на собственные силы

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммитов НАТО и «Группы семи» заявила, что европейцам необходимо «взять судьбу в собственные руки», потому что «времена, когда можно было полагаться на других, прошли».

«Мы, европейцы, должны взять собственную судьбу в свои руки – конечно, в дружбе с Соединенными Штатами Америки, в дружбе с Великобританией и как добрые соседи со всеми другими странами, с которыми это возможно, даже с Россией», – приводит слова канцлера Reuters.«Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли», – добавила канцлер, передает Deutsche Welle.

Она отметила, что к такому выводу ее подтолкнули события последних дней.

Bild отмечает, что подобное заявление канцлер Германии сделала касательно новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом, а также предстоящего Brexit.

Напомним, по итогам саммита G7 министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что страны «Большой семерки» признали необходимость диалога с Россией для поиска и выработки решений основных международных кризисов.

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