Наташа Королева согласилась на опасную процедуру, чтобы не становиться теткой

28.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Наташа Королева согласилась на опасную процедуру, чтобы не становиться теткой
Знаменитая певица Наташа Королева решилась на процедуру кровопускания по просьбе мужа Сергея Глушко, известного как Тарзан.

Артистка призналась, что ей приходится активно заниматься спортом, а также регулярно посещать косметические и лечебные процедуры, которые помогают омолаживать организм. Королева отметила, что начала уделять более серьезное внимание своей внешности по просьбе мужа.

«Помню слова мужа, он как-то мне сказал: «Наташа, пожалуйста, не превращайся в тетку!» И я делаю все для этого: хожу в спортзал, слежу за питанием», — пояснила Королева.

Она также добавила, что постоянно экспериментирует с различными методиками омоложения, поэтому решилась на процедуру кровопускания. По словам певицы, в 2019 году она дважды прошла подобную процедуру, передает KP.RU.

«Суть такая: на коже человека делают небольшие надрезы, на которые ставят медицинские банки. Они вытягивают кровь… Врач сказала, что мне потребуется две процедуры. Одну я сделала в апреле, а вторую — спустя две недели», — рассказала Королева.

По словам певицы, после кровопускания в ее организме появилось больше энергии и бодрости. Она также добавила, что благодаря процедуре ей удалось похудеть на несколько килограммов за последние месяцы.

Ранее Королева выразила опасение, что ее сын пойдет по стопам отца Сергея Глушко и станет стриптизером. Певица заявила, что очень спокойно относится к работе мужа и даже гордится им, однако не хотела бы, чтобы сын стал стриптизером.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Наташа Королева согласилась на опасную процедуру, чтобы не становиться теткой"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,233