А смена-то подрастает

Соревнования по дзюдо для Хакасии — не новость. На днях в Черногорске они приобрели формат командных. То есть девять человек с одной стороны и девять — с другой, только весовые категории разные.

Масштабно и представительно прошло в городе шахтёров открытое командное первенство спортивной школы «ЦСКА-Хакасия». В число участников вошли дзюдоисты Абакана, Черногорска и гости из Красноярского края, Республики Тыва. Команда «ЦСКА-Хакасия-1» (Черногорск) под руководством Дениса Лескова и Дениса Маликова дошла до финала, где оказалась сильнее клуба «ЦСКА-Тыва» (7:2). Третье место у «ЦСКА-Хакасия-2» (Черногорск) и сборной Республики Тыва.

Запомнился зрителям и командный Кубок Республики Хакасия по дзюдо среди юношей. В турнире приняли участие шесть команд, представлявших Черногорск и Абакан.

В результате упорных поединков победила команда «Черногорск-Нептун». Подопечные Дениса Маликова, Анжелы Панченко, Дениса Лескова в финальной встрече со счётом 7:2 выиграли у сборной спортшколы олимпийского резерва (Абакан). Третьи места завоевали команды «Черногорск-Шахтёр» и «Черногорск-3».

По мнению специалистов, участие муниципальных образований в командных турнирах — это показатель работы секций, потому что данный формат соревнований обязывает тренеров комплектовать команду в каждой весовой категории. А это в свою очередь стимулирует работу по привлечению детей к занятиям дзюдо.

Отметим, что региональная федерация дзюдо в следующем году планирует выйти с инициативой к Федерации дзюдо России о проведении на территории Хакасии командного Кубка Сибирского федерального округа среди спортсменов до 15 лет. Таким образом наша республика может стать первой в проведении такого рода командных соревнований в стране.

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Сказано!

Илья ПАВЛЮЧЕНКО:

— Тренеры обычно строгие, но на самом деле они добрые. Они нас тренируют, стараются подготовить к соревнованиям более высокого уровня. А на таких соревнованиях если проиграю я, то и команда вся проиграет. Так что я стремлюсь к победе и стараюсь лучше тренироваться.

Артём БАХМАН:

— Я тренируюсь уже третий год. Выступаю в весовой категории до 24 килограммов. Во всех своих схватках я победил — не подвёл команду. Например, в последней схватке сначала получил оценку «юко», а потом — «иппон», то есть одержал чистую победу. Честно говоря, в четырёх последних соревнованиях я занимал только первые места. Это не только моя заслуга, спасибо огромное тренеру Анжеле Николаевне Панченко. Она делает всё, чтобы наше мастерство росло.

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