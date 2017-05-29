Число жертв урагана в Москве выросло до семи

В результате урагана, обрушившегося на Москву, погибло семь человек, 69 пострадали, сообщил источник. Об этом сообщает ТАСС.

Главное следственное управление СК России по Москве сообщает о шести погибших в результате урагана. Ведомство проводит доследственные проверки по факту гибели людей, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о шести жертвах урагана: на ВДНХ, на Преображенской улице, в Измайловском районе, на Ломоносовском проспекте, возле площади Джавахарлала Неру и на Кировоградской улице.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил о 40 пострадавших. По его данным, из-за разрушительного урагана в городе оказалось повалено несколько сотен деревьев.

Порывы ветра, по неподтвержденным данным, достигали 22 метров в секунду.

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