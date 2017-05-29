И четверть века длится день

В минувшую пятницу Верховный Совет Хакасии отметил своё 25-летие. Четверть века за плечами у республиканского парламента. 309 народных избранников прошли через горнило высшего законодательного органа Хакасии за этот срок.

Организаторы знаковой даты решили отметить её проведением торжественного собрания. А поскольку причастных к событию оказалось несколько сотен, то отметили его в стенах драматического театра. 26 мая он наполнился многочисленными приглашёнными и депутатами всех созывов. Многих на входе приветствовал бессменный председатель Верховного Совета Владимир Николаевич Штыгашев. Он же с трибуны, установленной на сцене театра, обратился к собравшимся с торжественной речью.

— Каждый созыв внёс свой вклад в развитие парламентаризма в республике. Все созывы были разные по составу и по тем целям, которые перед ними ставились, но их объединяло одно — желание добиться процветания Хакасии, обеспечить достойную жизнь для всех жителей республики. Огромное вам спасибо, коллеги, за самоотдачу, ответственное отношение к настоящему и будущему Хакасии. Ваши трудовые успехи и профессиональные победы напрямую влияют на успешное развитие республики и будут служить жителям Хакасии ещё многие годы, — сказал Штыгашев и бывшим, и действующим депутатам Верховного Совета Хакасии.

За время своей работы парламент республики принял и одобрил более двух тысяч региональных законов и федеральных законопроектов. По сути, это та правовая основа, благодаря которой все эти годы Хакасия жила и развивалась.

Примечательно, что в январе 1992 года, когда состоялась первая сессия Верховного Совета, хакасский парламент стал единственным в стране региональным законодательным органом, который не стал поднимать флаг местечковой самостийности.

— Мы стали единственным в стране регионом, отказавшимся от суверенитета. Уже тогда у нас было чёткое понимание, что если каждый сельсовет начнёт заявлять о своём суверенитете, то России просто не станет, — напомнил суть исторического момента Владимир Штыгашев.

Тогда республика официально заявила не только о своих правах по отношению к Москве, как делали тогда многие, а законодательно зафиксировала свои обязанности перед федеральным центром. Сегодня понимание того, что было сделано, дорогого стоит. Благодаря взвешенной и выверенной политике Верховного Совета даже в самые смутные годы, которые переживала Россия, хакасская республика оставалась островком межнационального согласия. В немалой степени этому способствовало и признание хакасского языка наряду с русским государственным языком, что тоже можно записать в заслугу нашим парламентариям.

Нелишним будет напомнить и о том, что свою политическую карьеру глава Хакасии Виктор Зимин начинал именно с Верховного Совета.

— Сегодня я очень хорошо понимаю, что тем, кто стоял у истоков, было сложнее всего. Споров и жарких дебатов было много, но именно в них и рождалась истина, находились оптимальные решения, которые позволяли республике двигаться вперёд. Прошло 25 лет. Казалось бы, не такой большой временной период. Но тот огромный объём работы, который выполнили депутаты действующего и предыдущих созывов, по-настоящему впечатляет. И своим трудом, своими инициативами и кропотливой законотворческой работой вы заложили основу развития Хакасии в новых общественно-политических и экономических условиях, — сказал Виктор Зимин, обращаясь к участникам торжественного собрания.

Отмечу, что речей в знаменательный день с праздничной трибуны было произнесено немало, особенно порадовали коллеги хакасских парламентариев из соседних регионов. В адрес Верховного Совета пришло множество видеообращений, где руководители региональных парламентов отмечали роль хакасского законодательного органа в развитии российского парламентаризма.

Вершиной парада видео­обращений, безусловно, стала речь председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

— За четверть века вами сделано немало. Вам есть чем гордиться. Тем не менее знаю, что вы не собираетесь почивать на лаврах, успокаиваться на достигнутом. У вас масштабные планы. Желаю успехов в их осуществлении, — сказала Матвиенко.

Обращения с огромного экрана и выступления с трибуны перемежали музыкальные номера солистов республиканской филармонии под аккомпанемент Хакасского симфонического оркестра. Благодаря живой музыке и грамотно выстроенному сценарию организаторам удалось отлично выдержать баланс мероприятия, сохранив праздничную атмосферу, не перешедшую в официальный пафос. И это, кстати, тоже свидетельство того, что хакасский парламент благодаря накопленному опыту во всём умеет найти свою золотую середину.

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