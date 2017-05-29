И школьный вальс опять звучит для вас

Лёгкие, словно пёрышки, грациозные девочки. Чуть смущённые, но держащие спину, как некогда офицеры на балах, мальчики... Одиннадцатиклассники Хакасской национальной гимназии-интерната имени Н.Ф. Катанова закружились в уже традиционном вальсе выпускников.

А их мамы украдкой вытирали слёзы. Ведь прекрасная и стремительная музыка и «летящие» с ней дети точнее слов передают атмосферу последнего звонка: грустную и радостную, устремлённую в неизвестное завтра. И то, что нынешний праздник уже в самом ближайшем завтра сменится трудом для «завтра» пока далёкого. Трудиться же ребята умеют.

Заместитель министра образования и науки РХ Юрий Сагалаков гордится нашей национальной гимназией: здесь всегда отличные результаты на всякого рода и уровня соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, итоговой аттестации. Вот и сегодня к госэкзаменам допущены все: 88 одиннадцатиклассников и 104 девятиклассника. Причём восемь выпускников 11-х получат аттестат особого образца и медаль за успехи в учении.

У молодого директора гимназии Руслана Чугунекова ещё свежи воспоминания о своих школьных годах, но отношение к ребятам — отеческое: «Они для меня как дети, а детям мы желаем самого лучшего в жизни, чтобы всё у них сложилось. Самые надёжные инвестиции в экономику — это учёба детей». Получили нынче выпускники и традиционную премию некоммерческого партнёрства «Одарённые дети», которую учредили родители. Понятно, что тоже с заботой о будущем.

С той же заботой о будущем Хакасии звучало с огромного экрана и видеообращение к выпускникам-2017 главы республики Виктора Зимина: «Сегодня вы стоите на пороге выбора профессии. И в этом выборе заключается ваша ответственность за собственное будущее, за будущее нашего региона и страны в целом. Надеюсь, что свои жизненные перспективы вы обязательно свяжете с Республикой Хакасия». А вот здесь, как принято нынче говорить, подробнее. Сюрприз преподнесла и. о. министра образования и науки РХ Галина Салата:

— Чтобы достойно представить всех вас, нашу республику на любых порталах Интернета, принято решение изготовить хештег. Так вот, первые фотографии нашего хештега, рассказывающего о Хакасии, будут посвящены последнему звонку в Хакасской национальной гимназии.

Конечно, было много в этот день слов искренней благодарности и людей государевых, и родителей, и самих выпускников. Любимых учителей буквально засыпали букетами цветов. Так что жива связь поколений, живы традиции, пусть и в изменившемся мире информационных технологий. Жив и вальс, который вряд ли когда-нибудь станут танцевать виртуально.

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