Как правильно выбирать телевизор в 2017 году

Телевизор играет важную роль в жизни современного общества. С его помощью можно узнать последние новости внутри страны и заграницей, провести досуг, посмотреть спортивную передачу, научится готовить и делать другие полезные вещи.

Поскольку такая техника стоит довольно дорого и покупается не на один год, следует заранее узнать о всех тонкостях выбора. Каждый год производители выпускают все новые модели с инновационными техническими характеристиками. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются телевизоры lg в Минске, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. Независимо от бренда, при выборе нужно обращать внимание на ряд важных параметров.

Какое разрешение экрана стоит выбрать



Самым простым является стандарт HD, но он уже устарел. Телевизоры с таким экраном будут самыми дешевыми и обладают довольно неплохой картинкой, но по возможности их стоит избегать. если позволяет бюджет, лучше выбрать модели с разрешением Ultra HD. Его еще называют 4К. Это стандарт будущего, который будет актуален уже в ближайшие годы и вытеснит остальные форматы. Поскольку в таких экранах очень высокая плотность пикселей, качество картинки у них самое высокое. Золотой серединой будет Full HD экран, который на данный момент имеет оптимальное соотношение цены и качеств. Большой выбор таких моделей представлен на http://sila.by/av/televizory .

Выбираем частоту кадров

Это также очень важный параметр. От частоты обновления зависит плавность картинки. Самым стандартным параметром является показатель в 60 Гц. Но для современных динамичных сцен его уже мало. Во многих фильмах картинка будет прерывистой или размытой. Для комфортного просмотра любых передач по телевизору стоит выбирать модели с частотой обновления в 120 Гц.

Оптимальный тип дисплея

Тут на выбор очень много различных вариантов: LCD, LED, OLED и самый современный QLED. Первый тип уже морально устарел и сегодня практически не используется. LED экраны наиболее распространены и недорогие. OLED дисплеи созданы по новой технологии, отличаются высоким качеством изображения, минимальной толщиной и высокой ценой. если бюджет позволяет - стоит выбирать именно их.

Дополнительные советы

Большой цветовой охват телевизора это очень хорошо, но не стоит особо зацикливаться на данном параметре. В большинстве случаев разница будет незаметной. У телевизора должно быть несколько портов HDMI, а в случае с 4К моделью еще и совместимость с HDCP. Телевизоры с изогнутым экраном ни чем особо не отличаются от обычных, это модный тренд и не более того.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







