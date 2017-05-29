Когда знаешь, что многое можешь

В Абакане прошли открытый чемпионат и первенство Хакасии по лёгкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. За медали боролись более 140 спортсменов из девяти муниципальных образований республики.

На торжественном открытии состязаний всех собравшихся приветствовал исполняющий обязанности министра спорта Хакасии Виктор Струков. Виктор Андреевич заострил внимание на развитии адаптивных видов спорта — любой желающий может попасть в состав республиканской сборной по лёгкой атлетике. И такие возможности, как чемпионат и первенство Хакасии, наглядно это доказывают с 2010 года. Да, за прошедшее время появились спортсмены, которые уже зарекомендовали себя далеко за пределами Хакасии. Например, Вадим Трунов — неоднократный призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике в составе эстафетной команды 4 по 100 метров. Не раз он попадал в число призёров на чемпионате Европы в беге на 100 и 200 метров. Воспитанник Михаила Хоботова также ставил рекорды России на 60-метровой дистанции.

Программа состязаний в этом году включала в себя бег на 100, 400, 800 метров, гонки на колясках (дистанция — 100 метров), толкание ядра, метание копья, прыжки в длину и в высоту.

По итогам соревнований среди награждённых оказался и Аян Идимешев. В свои 28 он член сборной Хакасии, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике. Его главное достижение — второе место на чемпионате России среди инвалидов в беге на 5000 метров.

— Спорт мне дал очень многое. Я стал лучше чувствовать себя и физически, и психологически. Теперь я знаю, что многое могу. Участвую иногда даже в любительских полумарафонах и занимаю призовые места. А началось всё с того, что я пришёл в тренажёрный зал, потом через знакомую нашёл тренера Михаила Дмитриевича Хоботова, пришёл на тренировку и по сей день занимаюсь бегом. Мои ближайшие задачи — стать чемпионом России, выполнить норматив мастера спорта и установить новый рекорд страны на дистанции 3000 метров, — рассказывает воспитанник спортивной школы по адаптивному спорту «Ирбис».

На чемпионате Хакасии Аян Идимешев завоевал для Абакана золотую медаль на дистанции 400 метров в категории мужчины ПОДА — поражение верхних конечностей. В общекомандном зачёте абаканцы заняли первое место.

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