Макрон: RT и Sputnik — не журналисты

Телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik «распространяли клевету», они «не журналисты», заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Версале с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я могу иметь образцовые отношения с журналистами, если они журналисты. У политических деятелей есть ответственность говорить правду. Если кто-то распространяет клевету, это уже не журналисты. RT и Sputnik распространяли ложную информацию, клевету. И я считаю, что им не было места в моем предвыборном штабе», – заявил Макрон.

«RT и Sputnik не вели себя как пресса и как журналисты. Они вели себя как органы влияния и лживой пропаганды. Не больше, не меньше», – добавил он.

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