Одним словом, мастера

29.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Новосибирске прошёл Кубок мэра города по боевому самбо среди мужчин.

Проводится он уже шестой год подряд, а с 2016-го приобрёл мастерский статус. Победителям соревнований, выполнившим требования Единой всероссийской спортивной классификации, присваивается звание «Мастер спорта России».
Во всероссийском турнире приняли участие более 120 представителей 12 регионов России. Борьба шла в девяти весовых категориях. В весе до 52 килограммов первое место занял Ондар Долаан из Хакасии. Воспитанник Виктора Таскаракова обошёл представителей Республики Алтай и Новосибирской области.
Наибольшее количество наград завоевали хозяева состязаний.
Кстати, двое судей от Хакасии Андрей Селянинов и Павел Миягашев по итогам семинара, который провёл судья международной категории экстра-класса из Санкт-Петербурга Павел Романов, получили судейские сертификаты.

 

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