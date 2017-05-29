Путин и Макрон начали первую встречу в Версале

Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал прибывшего в Версаль российского лидера Владимира Путина перед первыми переговорами.

Сообщает агентство France-Presse в своем Twitter.

После прибытия Путина состоялась церемония приветствия и совместного фотографирования лидеров у входа в Версальский дворец. Затем началась беседа лидеров в узком составе, передает РИА «Новости».После встречи в узком составе переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака в расширенном составе.

Путин в понедельник днем прибыл с визитом во Францию.

В субботу Макрон заявил, что при встрече с Путиным обсудит вопросы взаимодействия по Сирии для создания долгосрочного политического решения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос так называемых украинских политзаключенных не является повесткой российско-французских отношений, но, если тема будет поднята, Путин будет готов дать исчерпывающие объяснения.

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